Почему сектор Газа выглядит размытым на картах Google?

Источник материала: Tut.by

Сектор Газа, одно из самых густонаселенных мест в мире, виден на спутниковых фотографиях в очень низком разрешении.



Снимки Google Earth территорий Сектора Газа в низком разрешении

На это обратили внимание исследователи, использующие открытые источники для определения мест нанесения ударов и документирования разрушений.

«То, что мы не получаем спутниковых снимков высокого разрешения из Израиля и Палестинских территорий, тормозит нашу работу», — говорит Самир, один из таких исследователей.

Действительно, большая часть Израиля и Палестинских территорий выглядит на Google Earth неразборчиво, хотя более качественные снимки можно получить у спутниковых компаний.

На улицах Газы на снимках Google Earth практически не разглядеть автомобили.

Для сравнения, на спутниковых фото Пхеньяна, столицы одной из самых закрытых стран в мире, четко видны не только машины, но и фигурки людей.



Снимки Google Earth: слева Сектор Газа, справа — Пхеньян, столица Северной Кореи

Чем важны спутниковые фото?

Эти снимки — жизненно важный источник информации о ближневосточном конфликте. Они помогают исследователям определять точки, из которых наносятся ракетные удары, а также пораженные цели — как в Газе, так и в Израиле.

Однако на Google Earth, самой используемой платформе спутниковых снимков, изображения Газы размыты.

«Самое свежее фото Газы на Google Earth относится к 2016 году и выглядит ужасно. Я произвольно выбрал один из сельских районов Сирии и обнаружил более двадцати его более поздних снимков высокого разрешения», — написал в «Твиттере» Арик Толер, журналист, работающий на группу Bellingcat.

Google заявляет, что его политика предусматривает регулярное обновление данных о густонаселенных местах, но с Газой этого не происходит.

Можно ли получить качественные снимки?

До середины прошлого года правительство США ограничивало качество фотографий Израиля и Палестинских территорий, предоставляемых американскими спутниковыми компаниями для коммерческого использования.

Это делалось в соответствии с законодательным актом, известным как поправка Кила-Бингамана, принятым в 1997 году в интересах безопасности Израиля.

Разрешение не должно было превышать двух метров на пиксель, что делало объекты величиной с автомобиль едва видимыми.

Искусственное размывание изображений отдельных мест, например, военных баз — обычная практика, но поправка Кила-Бингамана — единственный случай, когда это коснулось целой страны.

В ней был упомянут только Израиль, но по факту ограничение применялось и в отношении Палестинских территорий.

Поскольку неамериканским провайдерам, например, французской Airbus, поправка не мешала предоставлять фото высокого разрешения, на власти США стало оказываться возрастающее давление с целью ее отмены.

В июле 2020 года так и случилось, и теперь американские компании могут продавать снимки в значительно более высоком разрешении (40 сантиметров на пиксель, что позволяет различить отдельно стоящих людей).

«Мы исходили из интересов науки, — говорит Майкл Фредли, археолог из Оксфордского университета и один из ученых, добивавшихся отмены поправки. — Для нашего проекта требуется исчерпывающая база данных, включающая фото оккупированных Палестинских территорий в таком же разрешении, как в других местах ближневосточного региона».

Так почему Газа остается размытой?

Би-би-си обратилась к компаниям Google и Apple (также предоставляющей на своей платформе спутниковые карты Земли).

Apple заявила, что работает над доведением своих карт до разрешения 40 см на пиксель.

В Google ответили, что получают снимки от многих провайдеров и рассматривают возможность для обновления карт по мере того, как станут доступны изображения более высокого качества, добавив при этом, что не планируют сделать это в настоящее время.

«Учитывая важность происходящих событий, я не вижу причины, почему качество снимков региона в коммерческом доступе должно и дальше искусственно снижаться», — написал в «Твиттере» Ник Уотерс из Bellingcat.

Кто делает снимки?

Картографические платформы, такие как Google Earth и Apple Maps, полагаются на компании, владеющие коммерческими спутниками.

Крупнейшие из них, Maxar и Planet Labs, сейчас делают качественные снимки Израиля и Газы общедоступными.



Снимки Google Earth: слева Сектор Газа, справа — Пхеньян, столица Северной Кореи

«Благодаря последним изменениям в законодательстве США, фото Израиля и Газы предоставляются в разрешении 0,4 метра (40 см)», — говорится в заявлении Maxar.

Planet Labs подтвердила Би-би-си, что продает снимки с разрешением 50 см.

Однако исследователи, работающие с открытыми источниками, полагаются в основном на бесплатное обеспечение и не всегда имеют доступ к этим фото.

Что можно увидеть в высоком разрешении?

Организация Human Rights Watch в 2017 году сотрудничала с Planet Labs, чтобы задокументировать разрушение бирманскими военными деревень народности рохинджа.

Сравнив снимки с разрешением 40 см, сделанные до и после рейдов, правозащитники смогли оценить ущерб, нанесенный более чем двумстам поселениям.

Данные подтвердили жалобы бежавших в соседнюю Бангладеш рохинджа на преднамеренное уничтожение армией их домов.

Фотографии со спутников также оказались незаменимыми для отслеживания ситуации в китайской провинции Синьцзян, позволив установить местонахождение, величину и конкретные особенности созданных там в последние годы «центров перевоспитания» для уйгуров.