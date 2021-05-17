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В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Есть погибшие

17.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Есть погибшие

В Екатеринбурге (Россия) вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Об этом информирует «Екатеринбург Онлайн».

В результате произошедшего три человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь по нападавшему.

По сведениям Е1, предполагаемый преступник жив, он был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Фото: E1.RU / Артем Устюжанин 

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В Екатеринбурге (Россия) вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Об этом информирует «Екатеринбург Онлайн». В результате произошедшего три человека погибли,...
 
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