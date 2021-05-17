В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге (Россия) вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Об этом информирует «Екатеринбург Онлайн».

В результате произошедшего три человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь по нападавшему.

По сведениям Е1 , предполагаемый преступник жив, он был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Фото: E1.RU / Артем Устюжанин

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