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В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В Екатеринбурге (Россия) вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Об этом
В результате произошедшего три человека погибли,
По сведениям
Фото: E1.RU / Артем Устюжанин
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В Екатеринбурге (Россия) вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Об этом информирует «Екатеринбург Онлайн». В результате произошедшего три человека погибли,...
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