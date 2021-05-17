Очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой

Источник материала: ОНТ

15 мая лидскими пограничниками вблизи белорусско-литовской границы в очередной раз был выявлен беспилотный летательный аппарат. Об этом информирует сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

Аппарат использовался незаконно, так как это не было согласовано с компетентными органами. Пограничники пресекли полет беспилотника с помощью радиоэлектронного ружья.

Коптер был «приземлен» в полукилометре от государственной границы.

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

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