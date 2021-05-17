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Очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой
Источник материала: ОНТ
15 мая лидскими пограничниками вблизи белорусско-литовской границы в очередной раз был выявлен беспилотный летательный аппарат. Об этом
Аппарат использовался незаконно, так как это не было согласовано с компетентными органами. Пограничники пресекли полет беспилотника с помощью радиоэлектронного ружья.
Коптер был «приземлен» в полукилометре от государственной границы.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
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15 мая лидскими пограничниками вблизи белорусско-литовской границы в очередной раз был выявлен беспилотный летательный аппарат. Об этом информирует сайт...
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