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Кабинет рентгеновской компьютерной томографии открыли в больнице Гомеля
Источник материала: ОНТГомеля" class="one-news__figure-img">
Диагностика последнего поколения стала доступна жителям Гомеля. В городе открылся новый кабинет компьютерной томографии.
Это первый в регионе компьютерный томограф такого высокого класса. Его главное преимущество – скорость. Аппарат делает 128 срезов всего за пять секунд. Мощность машины позволяет обследовать до ста человек в сутки – органы дыхания, головной мозг, позвоночник, костно-суставная система.
Компьютерный томограф обошелся системе здравоохранения почти в миллион рублей. Аппарат оснащен новейшим программным обеспечением, которое позволяет ставить диагнозы со стопроцентной точностью. Новый кабинет будет работать в круглосуточном режиме в первой городской клинической больнице.
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Диагностика последнего поколения стала доступна жителям Гомеля. В городе открылся новый кабинет компьютерной томографии. Это первый в регионе компьютерный...
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