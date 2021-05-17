Кабинет рентгеновской компьютерной томографии открыли в больнице Гомеля

Источник материала: ОНТ

Гомеля" class="one-news__figure-img">

Диагностика последнего поколения стала доступна жителям Гомеля. В городе открылся новый кабинет компьютерной томографии.





Это первый в регионе компьютерный томограф такого высокого класса. Его главное преимущество – скорость. Аппарат делает 128 срезов всего за пять секунд. Мощность машины позволяет обследовать до ста человек в сутки – органы дыхания, головной мозг, позвоночник, костно-суставная система.

Компьютерный томограф обошелся системе здравоохранения почти в миллион рублей. Аппарат оснащен новейшим программным обеспечением, которое позволяет ставить диагнозы со стопроцентной точностью. Новый кабинет будет работать в круглосуточном режиме в первой городской клинической больнице.

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