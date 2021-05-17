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Завершен 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Двумя матчами завершился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
«Динамо-Брест» в домашнем матче было сильнее «Гомеля» – 1:0 (единственный гол на счету полузащитника Павла Седько). Футболисты «Слуцка» сыграли вничью с «Минском» — 2:2. После 9 туров с отрывом в семь очков лидирует солигорский «Шахтер». На втором месте «Динамо-Минск», на третьем — БАТЭ.
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Двумя матчами завершился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» в домашнем матче было сильнее «Гомеля» – 1:0 (единственный гол на счету...
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