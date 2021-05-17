В Минске с начала года зафиксировано 22 случая смерти от передозировки наркотиками

Источник материала: ОНТ

Минске с начала года зафиксировано 22 случая смерти от передозировки наркотиками" class="one-news__figure-img">

В Минске 17 мая обсуждают предотвращение распространения наркотиков среди белорусов. С начала года в столице – 22 летальных исхода от передозировки.

Последний случай – двое погибших в Минске. Гигантской дозой синтетических препаратов они отметили мягкий приговор суда, не связанный с лишением свободы (судили за мелкую кражу). А вот еще один – прием наркотиков после реабилитации молодой парой, девушка после дозы не выжила.





Эксперты отмечают: от дилера к дилеру в наркотик могут добавлять и другую химию, чтобы увеличить вес и больше заработать. Всплеск передозировок связывают с изменениями на черном рынке.

Наркозависимым специалисты помогают справиться с болезнью с помощью методоновой программы. Она подразумевает прием лекарства с содержанием этого вещества для снятия ломки и сведению употребления к нулю. Сейчас под наблюдением врачей около 5 тысяч зависимых.

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