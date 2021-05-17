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Илон Маск ответил на вызов бойца UFC
Источник материала: ОНТ
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на вызов, брошенный ему бойцом смешанного стиля Бенеилом Дариушем. Об этом
Утром 16 мая во втором по значимости бое турнира UFC 262 американский боец Бенеил Дариуш одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном. После поединка атлет
Маск не оставил реплику спортсмена без внимания и пообещал, что электрокар скоро будет доставлен.
Фото: скриншот видео SNL / YouTube | UFC
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на вызов, брошенный ему бойцом смешанного стиля Бенеилом Дариушем. Об этом информирует портал Karate.ru. Утром 16...
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