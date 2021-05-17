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Илон Маск ответил на вызов бойца UFC

17.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск ответил на вызов бойца UFC

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на вызов, брошенный ему бойцом смешанного стиля Бенеилом Дариушем. Об этом информирует портал Karate.ru.

Утром 16 мая во втором по значимости бое турнира UFC 262 американский боец Бенеил Дариуш одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном. После поединка атлет бросил вызов основателю компании Tesla Илону Маску. Дариуш воспользовался возможностью рассказать, что ему уже шесть месяцев не приходит заказанный автомобиль Tesla.

Маск не оставил реплику спортсмена без внимания и пообещал, что электрокар скоро будет доставлен.

Фото: скриншот видео SNL / YouTube | UFC  

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на вызов, брошенный ему бойцом смешанного стиля Бенеилом Дариушем. Об этом информирует портал Karate.ru. Утром 16...
 
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