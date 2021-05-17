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Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров

17.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров

Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров. Стихия в штате бушует уже третьи сутки. 

Огонь распространяется стремительно. Только за последние 24 часа выжжено свыше пятисот гектаров земли в пригороде Лос-Анжелеса. Тысячи жителей вынуждены покидать свои дома. К тушению пожара подключилась авиация. Однако борьбу с огнем затрудняют сильный ветер и множество сухой травы. Среди причин возгорания называют умышленный поджог. Идет расследование.

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Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров. Стихия в штате бушует уже третьи сутки.  Огонь распространяется стремительно. Только за...
 
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