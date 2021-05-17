|
Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров
Источник материала: ОНТ
Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров. Стихия в штате бушует уже третьи сутки.
Огонь распространяется стремительно. Только за последние 24 часа выжжено свыше пятисот гектаров земли в пригороде Лос-Анжелеса. Тысячи жителей вынуждены покидать свои дома. К тушению пожара подключилась авиация. Однако борьбу с огнем затрудняют сильный ветер и множество сухой травы. Среди причин возгорания называют умышленный поджог. Идет расследование.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров. Стихия в штате бушует уже третьи сутки. Огонь распространяется стремительно. Только за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)