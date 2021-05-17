Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто сможет ею воспользоваться?

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны». Ранее документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, сейчас он зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов, что говорит о его подписании Президентом, отмечает БЕЛТА.

В обновленном законе расширен круг лиц, которые подлежат государственной защите. В него включены военнослужащие Вооруженных Сил, других воинских формирований и войск в случаях выполнения обязанностей по охране общественного порядка; сотрудники Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и Службы безопасности Президента Беларуси; иные лица в связи с посягательством на их безопасность; близкие вышеперечисленных лиц.

Таким образом, государственной защитой сможет воспользоваться любое лицо, которому угрожает опасность из-за его служебной деятельности, в том числе судьи, члены избирательных комиссий, государственные служащие, работники СМИ, а также их близкие.

Также закон устанавливает возможность применения мер госзащиты в случаях отсутствия непосредственной угрозы жизни, здоровью и имуществу защищаемых лиц, усовершенствован порядок применения отдельных мер защиты государством. К примеру, вводится возможность изменить внешность не только у защищаемого лица, но и у его близких. Основанием для применения мер безопасности может быть назначение или вступление в должность, нахождение в должности.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после официальной публикации.

Фото: БЕЛТА

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