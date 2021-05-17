Татьяна Климович выиграла лицензию на Игры в Токио на олимпийской квалификационной регате по академической гребле

Источник материала: ОНТ

У Олимпийской сборной Беларуси на одну лицензию стало больше. В академической гребле ее завоевала Татьяна Климович.

В заезде женщин-одиночниц на олимпийской квалификационной регате в швейцарском Люцерне белоруска стала второй. Ее время – 7 минут 46,22 секунды. Таким образом, на Играх в Токио белорусская сборная будет представлена в трех классах — женская одиночка, женская двойка парная в легком весе и мужская двойка распашная без рулевого.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram