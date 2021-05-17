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Татьяна Климович выиграла лицензию на Игры в Токио на олимпийской квалификационной регате по академической гребле
Источник материала: ОНТ
У Олимпийской сборной Беларуси на одну лицензию стало больше. В академической гребле ее завоевала Татьяна Климович.
В заезде женщин-одиночниц на олимпийской квалификационной регате в швейцарском Люцерне белоруска стала второй. Ее время – 7 минут 46,22 секунды. Таким образом, на Играх в Токио белорусская сборная будет представлена в трех классах — женская одиночка, женская двойка парная в легком весе и мужская двойка распашная без рулевого.
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Татьяна Климович выиграла лицензию на Игры в Токио на олимпийской квалификационной регате по академической гребле
У Олимпийской сборной Беларуси на одну лицензию стало больше. В академической гребле ее завоевала Татьяна Климович. В заезде женщин-одиночниц на олимпийской...
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