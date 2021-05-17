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ЕС и США начали переговоры по проблеме избытка стали и алюминия

17.05.2021 16:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз и США начали переговоры по проблеме избытка предложения металлов - стали и алюминия - на глобальном рынке. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

«Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай и министр торговли США Джина Раймондо объявили сегодня о начале переговоров по вопросу о глобальных избыточных мощностях в области стали и алюминия. Искажения, возникающие в результате этого избытка, представляют серьезную угрозу для ориентированной на рынок сталелитейной и алюминиевой промышленности ЕС и США, а также для работников этих отраслей», - говорится в заявлении ЕК.

Как отмечается в документе, стороны намерены «до конца года найти решения» этой проблемы, передает ТАСС.

31 мая 2018 года занимавший тогда пост министра торговли США Уилбур Росс заявил о введении с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. При этом в США был создан механизм, с помощью которого американские предприятия могли подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия. В ответ на действия США ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров.

Как заявила ранее Тай, принятые прежней американской администрацией меры по повышению пошлин положительно сказались на производстве стали в США, но привели к некоторым осложнениям в отношениях с союзниками Вашингтона в Европе, проявившимся в виде ответных шагов ЕС в отношении ряда товаров из США. При этом она воздержалась от каких-либо намеков на возможный пересмотр новой администрацией тарифной политики, принятой при Дональде Трампе.

 
 
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Евросоюз и США начали переговоры по проблеме избытка предложения металлов - стали и алюминия - на глобальном рынке. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).
 
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