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Тренды Instagram: какие платья будут носить модницы летом 2021?

17.05.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Шелковое платье – главный союзник женского гардероба в жаркий летний день. Это универсальная классика: в зависимости от принтов и других элементов, а также длины платье подойдет как на каждый день, так и для выходов по особым случаям.

Этот тренд уже подхватили самые стильные блогеры Instagram, а вам остается лишь вдохновиться их примером и попробовать повторить тот или иной образ.

Самые стильные платья сезона весна-лето 2021 – в специальной Insta-подборке Sputnik.

Платье-рубашка с длинным рукавом а-ля Пьеро – отличный вариант для знойного дня: подойдет для свидания, отпуска или прогулки по городу.

Тренд сезона – принты. Цветочные и "мультяшные" узоры на платьях асимметричного кроя, разной длины, с рукавами-буфами и не только, настроят на самый романтический лад.

Не сдают своих позиций и платья в бельевом стиле: с ажурными деталями, разрезами и тонкими бретелями.

 
 
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Шелковые наряды, подходящие как для ежедневных прогулок, так и для вечерних выходов, – в специальной подборке Sputnik.
 
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