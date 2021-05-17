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Тренды Instagram: какие платья будут носить модницы летом 2021?
17.05.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Шелковое платье – главный союзник женского гардероба в жаркий летний день. Это универсальная классика: в зависимости от принтов и других элементов, а также длины платье подойдет как на каждый день, так и для выходов по особым случаям.
Этот тренд уже подхватили самые стильные блогеры Instagram, а вам остается лишь вдохновиться их примером и попробовать повторить тот или иной образ.
Самые стильные платья сезона весна-лето 2021 – в специальной Insta-подборке Sputnik.
Платье-рубашка с длинным рукавом а-ля Пьеро – отличный вариант для знойного дня: подойдет для свидания, отпуска или прогулки по городу.
Тренд сезона – принты. Цветочные и "мультяшные" узоры на платьях асимметричного кроя, разной длины, с рукавами-буфами и не только, настроят на самый романтический лад.
Не сдают своих позиций и платья в бельевом стиле: с ажурными деталями, разрезами и тонкими бретелями.
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Шелковые наряды, подходящие как для ежедневных прогулок, так и для вечерних выходов, – в специальной подборке Sputnik.
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