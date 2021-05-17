Деньги и мир: радоваться ли ослаблению доллара?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– доллар и евро ослабли по отношению к белорусскому рублю: стоит ли радоваться?

– можно ли верить публикациям мировых экономических институтов о белорусской науке?

– Илон Маск как раскрученный бренд и "магнит" для колоссальных инвестиций;

– чем вызвано желание некоторых народов ввести в своих странах "многомужество"?

Программу "Деньги и мир" с участием аналитика БИСИ Алексея Авдонина и кандидата экономических наук Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Деньги и мир: к чему ведут тотальный контроль цен и зарплата в конвертах?

тотальный контроль цен и зарплата в конвертах? Мини-рекорд: доллар продолжает дешеветь в Беларуси, но не сильно

Жесткое ценовое регулирование прокомментировал премьер Беларуси