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Деньги и мир: радоваться ли ослаблению доллара?
17.05.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– доллар и евро ослабли по отношению к белорусскому рублю: стоит ли радоваться?
© Sputnik / Виктор Толочко
– можно ли верить публикациям мировых экономических институтов о белорусской науке?
– Илон Маск как раскрученный бренд и "магнит" для колоссальных инвестиций;
– чем вызвано желание некоторых народов ввести в своих странах "многомужество"?
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