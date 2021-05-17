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Деньги и мир: радоваться ли ослаблению доллара?

17.05.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– доллар и евро ослабли по отношению к белорусскому рублю: стоит ли радоваться? 

© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер Беларуси пообещал, что ВВП в I полугодии вырастет почти на 2%

– можно ли верить публикациям мировых экономических институтов о белорусской науке?

– Илон Маск как раскрученный бренд и "магнит" для колоссальных инвестиций;

– чем вызвано желание некоторых народов ввести в своих странах "многомужество"?

Программу "Деньги и мир" с участием аналитика БИСИ Алексея Авдонина и кандидата экономических наук Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.

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