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Свежие данные от Белстата: ВВП вырос на 2,5%, реальные доходы населения — на 2,9%
Источник материала: Onliner
Статистики сегодня опубликовали информацию о первой оценке ВВП за четыре месяца этого года. Он составил 50,6 миллиарда рублей. Выходит, что по сравнению с январем — апрелем прошлого года валовый внутренний продукт вырос на 2,5%.
Между тем реальные доходы (доходы за вычетом налогов и взносов и скорректированные на инфляцию) белорусов в первом квартале, согласно Белстату, выросли на 2,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Как мы помним, 13 мая ЕАРБ
В начале апреля Международный валютный фонд существенно
Всемирный банк более мрачен. Он предсказывает падение белорусской экономики на 2,7% (хотя раньше прогнозировал минус 4%). При этом в мировой экономике банк прогнозирует рост на 4%. Всемирный банк также прочит инфляцию по итогам года на уровне 8,2%, в 2022-м — на уровне 6,1% и 5,7% в 2023-м.
Эти негативные прогнозы 4 мая на совещании о состоянии белорусской экономики раскритиковал Александр Лукашенко.
— Я читаю средства массовой информации, различные прогнозы, — рассказал он. — МВФ, Всемирный банк дает оценки, наши доморощенные аналитики... Но я ж не первый год вижу эти прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют.
(будет дополнено)
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