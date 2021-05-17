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Свежие данные от Белстата: ВВП вырос на 2,5%, реальные доходы населения — на 2,9%

17.05.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Статистики сегодня опубликовали информацию о первой оценке ВВП за четыре месяца этого года. Он составил 50,6 миллиарда рублей. Выходит, что по сравнению с январем — апрелем прошлого года валовый внутренний продукт вырос на 2,5%.

Между тем реальные доходы (доходы за вычетом налогов и взносов и скорректированные на инфляцию) белорусов в первом квартале, согласно Белстату, выросли на 2,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Как мы помним, 13 мая ЕАРБ спрогнозировал, что рост ВВП Беларуси в 2021 году составит 0,1%, и добавил, что данный показатель может быть уточнен (то есть изменен), в том числе из-за возобновления после 3 июня ограничительных мер в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим» со стороны США.

Свежие данные от Белстата: ВВП вырос на 2,5%, реальные доходы населения — на 2,9%

В начале апреля Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз по белорусской экономике. В октябре прошлого года аналитики МВФ прочили белорусской экономике рост в 2021-м на 2,2%. В апреле уже отмечали, что к концу года Беларусь ждет снижение ВВП на 0,4%. По поводу 2020-го оценки также сдержанны: возможен незначительный рост на 0,8%. Что касается инфляции, то аналитики МВФ предрекают 6,9%-ный рост цен по итогам 2021 года.

Свежие данные от Белстата: ВВП вырос на 2,5%, реальные доходы населения — на 2,9%

Всемирный банк более мрачен. Он предсказывает падение белорусской экономики на 2,7% (хотя раньше прогнозировал минус 4%). При этом в мировой экономике банк прогнозирует рост на 4%. Всемирный банк также прочит инфляцию по итогам года на уровне 8,2%, в 2022-м — на уровне 6,1% и 5,7% в 2023-м.

Эти негативные прогнозы 4 мая на совещании о состоянии белорусской экономики раскритиковал Александр Лукашенко.

— Я читаю средства массовой информации, различные прогнозы, — рассказал он. — МВФ, Всемирный банк дает оценки, наши доморощенные аналитики... Но я ж не первый год вижу эти прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют.

(будет дополнено)

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Статистики сегодня опубликовали информацию о первой оценке ВВП за четыре месяца этого года. Он составил 50,6 миллиарда рублей. Выходит, что по сравнению с январем —...
 
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