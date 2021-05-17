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Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году

17.05.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.

В агентстве добавили, что это решение связано с недопуском белорусского участника к конкурсу.

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году

Напомним, о том, что Беларусь не будет представлена на «Евровидении» в 2021 году, стало известно в конце марта. Европейский вещательный союз заявлял, что две предложенные песни группы «Галасы ЗМеста» нарушали правила конкурса.

 
 
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Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.Читать далее…
 
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