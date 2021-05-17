«Как будто в небе повисла хинкалина». Жители российского города перепугались из-за мезоциклона

Источник материала: Tut.by

Как пишет паблик «Новости. Как есть», в субботу, 15 мая, жители российского города Ярославля перепугались из-за редкого погодного явления — мезоциклона, который обычно предшествует сильному ливню и дождю. «Как будто в небе повисла хинкалина», — добавляется в посте.



Скриншот из видео. Источник: WeatherRus76 / YouTube

Говоря по-простому, мезоциклон — это воздух, который поднимается и вращается вокруг вертикальной оси. Чаще всего это явление связано с локализованной областью низкого давления в условиях сильной грозы. Причем такие грозы могут иметь сильные поверхностные ветры и сильный град.

15−05−2021 Huge mesocyclone over Yaroslavl, an hour ago pic.twitter.com/FL12jhKiA9 — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 15, 2021

В диаметре мезоциклоны могут составлять от 2 до 10 километров.

Вот еще немного кадров этого необычного погодного явления.

Как сообщает паблик «Новости Ярославля и Ярославской области», в ночь с 14 на 15 мая в Ярославль пришла рекордная гроза и сильный ливень, в некоторых районах выпал град, а улицы превратились в настоящие реки.

Но Ярославлю еще повезло. Ведь в субботу вечером в городе Любим Ярославской области и вовсе прошел сильный ураган, разрушивший дома, оборвавший провода и сломавший деревья.