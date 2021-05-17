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«Как будто в небе повисла хинкалина». Жители российского города перепугались из-за мезоциклона
Источник материала: Tut.by
Как
Говоря по-простому, мезоциклон — это воздух, который поднимается и вращается вокруг вертикальной оси. Чаще всего это явление связано с локализованной областью низкого давления в условиях сильной грозы. Причем такие грозы могут иметь сильные поверхностные ветры и сильный град.
В диаметре мезоциклоны могут составлять от 2 до 10 километров.
Вот еще немного кадров этого необычного погодного явления.
Как
Но Ярославлю еще повезло. Ведь в субботу вечером в городе Любим Ярославской области и вовсе
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После этого в городе выпал град, улицы превратились в реки, а в другом населенном пункте в области прошел ураган.
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