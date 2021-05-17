ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Как будто в небе повисла хинкалина». Жители российского города перепугались из-за мезоциклона

17.05.2021 16:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как пишет паблик «Новости. Как есть», в субботу, 15 мая, жители российского города Ярославля перепугались из-за редкого погодного явления — мезоциклона, который обычно предшествует сильному ливню и дождю. «Как будто в небе повисла хинкалина», — добавляется в посте.


Скриншот из видео. Источник: WeatherRus76 / YouTube

Говоря по-простому, мезоциклон — это воздух, который поднимается и вращается вокруг вертикальной оси. Чаще всего это явление связано с локализованной областью низкого давления в условиях сильной грозы. Причем такие грозы могут иметь сильные поверхностные ветры и сильный град.

В диаметре мезоциклоны могут составлять от 2 до 10 километров.

Вот еще немного кадров этого необычного погодного явления.

Как сообщает паблик «Новости Ярославля и Ярославской области», в ночь с 14 на 15 мая в Ярославль пришла рекордная гроза и сильный ливень, в некоторых районах выпал град, а улицы превратились в настоящие реки.

Но Ярославлю еще повезло. Ведь в субботу вечером в городе Любим Ярославской области и вовсе прошел сильный ураган, разрушивший дома, оборвавший провода и сломавший деревья.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После этого в городе выпал град, улицы превратились в реки, а в другом населенном пункте в области прошел ураган.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by