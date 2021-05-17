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Вижу цель, не вижу препятствий. Собака, которая очень хотела гулять, развеселила соцсети

17.05.2021 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На что вы готовы пойти ради достижения цели? Пес, ставший героем видео, опубликованного в TikTok, если бы умел говорить, на этот вопрос ответил бы уверенно: на лишения, боль и даже осуждение хозяина.

В ролике видно, как упорная собака пытается перелезть через неудобный высокий забор. Непонятно, какую именно цель преследовало животное — выбраться на прогулку, убежать от кого-то (а может, успеть на свидание с возлюбленной, живущей по соседству). Ясно одно: этот пес не останавливается перед возможными препятствиями. Полюбуйтесь сами.

 
 
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Хозяйка в комментариях написала, что этот пес (если ему что-то нужно) никогда не отступит от своей цели.
 
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