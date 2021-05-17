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Новое купе BMW второй серии: пока в камуфляже

17.05.2021 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запуск серийного производства нового поколения компактной «двухдверки» BMW второй серии не за горами, поэтому в компании решили не дожидаться шпионских сведений и сыграли на опережение: создатели поделились первой информацией о машине и обнародовали официальные фотографии закамуфлированных прототипов с ездовых испытаний.


В BMW отметили, что большая часть доводочных испытаний новой «двойки» проходила на Нюрбургринге, где инженеры проводили настройку шасси, рулевого управления и тормозной системы.


Новое купе получит более жесткий по сравнению с предшественником кузов, улучшенную аэродинамику, «половинную» развесовку по осям, расширенную колею и базовую подвеску с амплитудозависимыми амортизаторами, меняющими настройки демпфирования. В качестве опции будет предложена адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами.


Известно, что топовая версия нового купе M240i xDrive получит под капот трехлитровую турбо-«шестерку» мощностью 374 л. с. (+34 л. с. по сравнению с нынешней версией) в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с активным задним дифференциалом — до появления нового купе M2 это будет самая мощная модификация в гамме модели.


Производство нового купе второй серии начнется этим летом, так что уже в ближайшее время BMW раскроет все подробности о машине.

 
 
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Запуск серийного производства нового поколения компактной «двухдверки» BMW второй серии не за горами, поэтому в компании решили не дожидаться шпионских сведений и...
 
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