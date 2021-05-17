Новое купе BMW второй серии: пока в камуфляже

Источник материала: Tut.by

Запуск серийного производства нового поколения компактной «двухдверки» BMW второй серии не за горами, поэтому в компании решили не дожидаться шпионских сведений и сыграли на опережение: создатели поделились первой информацией о машине и обнародовали официальные фотографии закамуфлированных прототипов с ездовых испытаний.





В BMW отметили, что большая часть доводочных испытаний новой «двойки» проходила на Нюрбургринге, где инженеры проводили настройку шасси, рулевого управления и тормозной системы.





Новое купе получит более жесткий по сравнению с предшественником кузов, улучшенную аэродинамику, «половинную» развесовку по осям, расширенную колею и базовую подвеску с амплитудозависимыми амортизаторами, меняющими настройки демпфирования. В качестве опции будет предложена адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами.





Известно, что топовая версия нового купе M240i xDrive получит под капот трехлитровую турбо-«шестерку» мощностью 374 л. с. (+34 л. с. по сравнению с нынешней версией) в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с активным задним дифференциалом — до появления нового купе M2 это будет самая мощная модификация в гамме модели.





Производство нового купе второй серии начнется этим летом, так что уже в ближайшее время BMW раскроет все подробности о машине.