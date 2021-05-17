Актриса Юлия Пересильд прокомментировала новость о своем полете в космос для съемок фильма

Источник материала: Tut.by

Актриса Юлия Пересильд, которую отобрали для съемок фильма «Вызов» в космосе, прокомментировала новость об этом в своем Instagram.





Актриса написала в Instagram, что у нее «странное самочувствие». Она вдохновлена, но хочет не расплескать это вдохновение, а собраться и молча пойти вперед.

— Без громких заявлений, без обещаний, без ударов в грудь и пафосных речей. Не обижайтесь, дорогие журналисты, что не отвечаю на 1000 ваших вопросов и запросов. Думаю, пока рано что-то обсуждать и мусолить. Впереди серьезный и очень сложный путь. Я хочу пройти его достойно, смело и тихо.

И обратилась «лично от себя» к зрителям и друзьям, сказав, что ей как никогда нужна будет поддержка.

— Я знаю, вы всегда рядом. Не обижайтесь, если не ответила всем на поздравления, честно старалась всем. Уважаемые злопыхатели, не перетруждайтесь, мы уже встали на этот путь и попробуем дойти до конца, чего бы нам это ни стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы.

Она добавила, что последние два месяца провела в центре подготовки космонавтики и осталась в восхищении от того, какие специалисты и люди есть в России.

— Попробуем и мы не подвести! — резюмировала Пересильд.

Звезды стали поддерживать девушку в комментариях. Например, актриса Лиза Арзамасова написала: «Юля, дорогая, у тебя все получится. Будет так, как должно быть! Ты — человек космической силы и энергии. Наша энергия и поддержка всегда с тобой».

Напомним, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят в космос для съемок фильма «Вызов». Старт экспедиции запланирован на 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Сюжет фильма будет связан с подготовкой и полетом на МКС девушки-хирурга, которая должна будет провести операцию больному космонавту, медицинское состояние которого не позволяет вернуть его на Землю.