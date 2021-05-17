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Беларусь попала в очередной «пенсионный» рейтинг. Что анализировали и какое место у нашей страны
Источник материала: Tut.by
Беларусь попала в очередной «пенсионный» рейтинг. В этот раз — в подборку лучших европейских стран для выхода на заслуженный отдых,
При составлении рейтинга эксперты Blacktower Group анализировали несколько параметров: стоимость жизни, стоимость недвижимости, доля населения старше 60 лет, ожидаемая продолжительность жизни, уровень преступности. По каждому из пунктов выставлялись оценки, исходя из них рассчитывался общий балл и место в итоговом рейтинге. Данные эксперты брали из открытых источников.
На первом месте оказалась Финляндия, а среди наших соседей выше всех поднялась Латвия — 19-е место.
Согласно подсчетам Blacktower Group, Беларусь заняла в рейтинге последнее, 37-е место. Наши соседи заняли более высокие строчки, но не приблизились к первой десятке: Украина заняла 35-е место, Россия — 34-е, Польша — 26-е, Литва — 25-е.
Если рассматривать отдельные категории, то самое высокое место Беларусь заняла по доле населения старше 60 лет — второе (на первом — Украина). Это означает, что доля людей старше 60 у нас не так велика, как в других странах. По уровню стоимости жизни Беларусь заняла шестое место, по ожидаемой продолжительности жизни — 35-е, по стоимости недвижимости — 36-е. Хуже всего оказалась ситуация с преступностью: по этому показателю Беларусь тоже заняла последнее, 37-е место (почему по этому показателю наша страна оказалась на последнем месте, также не уточняется).
Беларусь не первый раз оказывается в «пенсионных» рейтингах. К примеру, в 2017 году наша стране
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Рейтинг составлялся исходя из нескольких параметров, например ожидаемой продолжительности жизни и стоимости недвижимости.
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