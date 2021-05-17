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Журналистку Катерину Борисевич за два дня до окончания срока перевели в гомельскую колонию

17.05.2021 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистку портала tut.by Катерину Борисевич этапировали из СИЗО Могилева в гомельскую колонию, сообщил БелаПАН адвокат Андрей Мочалов.

 

Журналистку Катерину Борисевич за два дня до окончания срока перевели в гомельскую колонию
Катерина Борисевич.

 

Борисевич была осуждена на полгода лишения свободы по «делу о ноль промилле», срок ее заключения истекает через два дня — 19 мая. По словам адвоката, обычно из колонии освобождают в 9 часов, но в данном случае «нет никаких гарантий», что Борисевич выйдет утром.

12 мая стало известно, что Борисевич перевели из следственной тюрьмы в Жодино в могилевское СИЗО.

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, умершего от телесных повреждений 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Сорокину назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год и штрафа 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в размере 2.900 рублей.

В конце апреля стало известно, что находившуюся после суда в тюрьме Жодино Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

 
Теги: Могилев
 
 
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Журналистку портала tut.by Катерину Борисевич этапировали из СИЗО Могилева в гомельскую колонию, сообщил БелаПАН адвокат Андрей Мочалов.  
 
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