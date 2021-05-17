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Вплоть до изменения внешности. Лукашенко подписал поправки к закону о госзащите

17.05.2021 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 17 мая подписал закон с поправками к закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

 

Вплоть до изменения внешности. Лукашенко подписал поправки к закону о госзащите
Фото: balticplus.ru.

 

Отмечается, что измененный закон расширяет круг лиц, подлежащих государственной защите. Меры защиты «можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким».

Документ устанавливает возможность применения мер госзащиты также «в случае отсутствия непосредственной угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц».

Кроме того, «совершенствуется порядок применения отдельных мер государственной защиты». «Вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В описании поправок к закону на сайте Совета Республики указано, что его действие распространяется «дополнительно на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте; должностных лиц таможенных органов; гражданский персонал органов внутренних дел, внутренних войск МВД, органов госбезопасности, Следственного комитета; военнослужащих Вооруженных сил; иных лиц, в отношении которых необходимо применение мер государственной защиты в связи с посягательством на их безопасность».

Отмечено также, что обязательное государственное страхование жизни и здоровья защищаемых лиц «распространяется также на их близких в период применения в отношении их мер безопасности».

 
 
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Александр Лукашенко 17 мая подписал закон с поправками к закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных)...
 
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