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Анатолию Лебедько за солидарность со студентами дали 30 суток ареста

17.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за "участие в несанкционированном мероприятии".

Как передает радио Свабода, 17 мая приговор вынесла в суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль.

Анатолия Лебедько задержали 14 мая возле здания суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после сфальсифицированных выборов президента 2020 года.

На скамью подсудимых попали 12 человек. Среди них студенты разных вузов Минска, активистка "молодежного блока" Алана Гебремариам и преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова, которая участвовала в забастовке сотрудников университета и была одной из участниц видеообращения к белорусам против насилия. 

Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.

К зданию суда 14 мая пришло много людей. Родственников (по двое на каждого обвиняемого) пропустили в здание суда за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. 

Журналисты несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, однако в зал суда никого из них не пропустили.

Как сообщил правозащитный центр «Весна», сотрудники ОМОН, которые дежурили возле здания суда, начали задерживать некоторых студентов из пришедших поддержать обвиняемых, но не попавших на процесс. 

Кроме Анатолия Лебедько были задержаны журналистка Tut.by Любовь Касперович, студентка БГУИР Ксения Алешко, студенты БГУ Савелий Дубовик, Ольга Войтович, Виктор Полторжицкий, Мирослава Булгакова, а также Любовь Дащинская.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за "участие в несанкционированном мероприятии".
 
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