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Санкции в действии: крупные российские компании перестали поставлять нефть на "Нафтан"
Источник материала: Партизан
Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ
Об этом свидетельствует статистика, с которой ознакомился "
Так, за 16 дней мая на "Нафтан" из России поставлено 54,8 тыс. тонн "прочими недропользователями" (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.
Как сообщалось, трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в 2 раза меньше, чем в апреле. При этом разбивка поставок по каждому из заводов - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ - не уточнялась.
Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ "Нафтан".
По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
Основным поставщиками на "Нафтан" апреле были: "Роснефть" - 339 тыс. тонн, "Сургутнефтегаз" - 204 тыс. тонн, "Татнефть" - около 100 тыс. тонн, "Башнефть" - 32 тыс. тонн, "Русснефть" - менее 10 тыс. тонн.
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Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ
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