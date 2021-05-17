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Что такое электронный спорт и как его будут развивать в Беларуси?

17.05.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодежное спортивное общественное объединение "Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий" - одно из самых юных в республике. Министерством юстиции Республики Беларусь оно зарегистрировано в начале 2021 года. Среди основных задач объедения - выявление одаренной и талантливой молодежи для инновационных отраслей экономики через участие в соревнованиях по  электронному спорту, а так же социальная адаптация детей и подростков  с ограниченными физическими возможностями посредством электронного спорта и спортивно-прикладных технологий.

Участие в пресс-конференции примут:

  • председатель Белорусской республиканской федерации электронного спорта и спортивно-прикладных технологий Валерий КОЗЕЛ;
  • заместитель председателя Белорусской республиканской федерации электронного спорта и спортивно-прикладных технологий Алексей ПАЛАЗНИК;
  • генеральный секретарь Белорусской республиканской федерации электронного спорта и спортивно-прикладных технологий Юрий МОЛОТКОВ.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, 19 мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Новый тренд Беларуси: электронный спорт – реалии и...
 
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