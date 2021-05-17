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Что такое электронный спорт и как его будут развивать в Беларуси?
17.05.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодежное спортивное общественное объединение "Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий" - одно из самых юных в республике. Министерством юстиции Республики Беларусь оно зарегистрировано в начале 2021 года. Среди основных задач объедения - выявление одаренной и талантливой молодежи для инновационных отраслей экономики через участие в соревнованиях по электронному спорту, а так же социальная адаптация детей и подростков с ограниченными физическими возможностями посредством электронного спорта и спортивно-прикладных технологий.
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В среду, 19 мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Новый тренд Беларуси: электронный спорт – реалии и...
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