Синоптики: к середине недели в Беларуси ощутимо похолодает

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Ощутимое похолодание ожидается в Беларуси к середине текущей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, на вторник в республике объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей, сопровождающихся грозами, и туманов. При этом днем будет тепло – до +21°С, а на юго-востоке страны – до +23°С.

В среду 19 мая погода существенно не изменится – ее по-прежнему будут определять атмосферные фронты: ожидаются дожди с грозами, а днем воздух прогреется до +19°С, на востоке Беларуси – до +22°С.

Погодные условия ухудшатся в четверг 20 мая: на территорию республики придет холодная часть циклона из Украины: снова пройдут дожди, местами прогнозируется порывистый ветер, а дневная температура воздуха будет находиться в пределах от +10 до +17°С.