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В Беларуси в 2021 году пройдут три конкурса Армейских игр

17.05.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием", сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Больше всего конкурсов пройдет на российской территории. В этом году список выглядит следующим образом: "Авиадартс", "Армия культуры", "Безопасный маршрут", "Военное ралли", "Десантный взвод", "Инженерная формула", "Мастера автобронетанковой техники", "Меридиан", "Открытая вода", "Отличники войсковой разведки", "Тактический стрелок", "Танковый биатлон".

Конкурсы "Безопасная среда", "Суворовский натиск" и "Чистое небо" пройдут на китайской территории. По два конкурса примут Вьетнам ("Аварийный район", "Тактический стрелок"), Казахстан ("Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота") и Узбекистан ("Военно-медицинская эстафета", "Полевая кухня").

В Алжире пройдет "Верный друг", в Армении – "Воин мира", а в Катаре – "Дорожный патруль".

В этом году на АрМи появятся новые конкурсы:

  • "Меридиан" – для специалистов военно-топографической службы;
  • "Тактический стрелок" – в его основу легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия;
  • "Армия культуры" – с участием творческих коллективов.

"Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября", – уточнили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов Армейских международных игр.
 
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