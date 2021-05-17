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В Беларуси в 2021 году пройдут три конкурса Армейских игр
17.05.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием", сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Больше всего конкурсов пройдет на российской территории. В этом году список выглядит следующим образом: "Авиадартс", "Армия культуры", "Безопасный маршрут", "Военное ралли", "Десантный взвод", "Инженерная формула", "Мастера автобронетанковой техники", "Меридиан", "Открытая вода", "Отличники войсковой разведки", "Тактический стрелок", "Танковый биатлон".
Конкурсы "Безопасная среда", "Суворовский натиск" и "Чистое небо" пройдут на китайской территории. По два конкурса примут Вьетнам ("Аварийный район", "Тактический стрелок"), Казахстан ("Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота") и Узбекистан ("Военно-медицинская эстафета", "Полевая кухня").
В Алжире пройдет "Верный друг", в Армении – "Воин мира", а в Катаре – "Дорожный патруль".
В этом году на АрМи появятся новые конкурсы:
"Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября", – уточнили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
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Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов Армейских международных игр.
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