«Сказали, не хотите менять банк — платите 30 рублей комиссии». Работники МАЗа не будут получать зарплату в «Приорбанке»

Источник материала: Onliner

После почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод решил расторгнуть зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставить только государственный «Беларусбанк». По сообщениям работников, тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату там же, но взять на себя оплату комиссии, или получать деньги в кассе завода.

«Говорят, если не хотите менять банк, платите раз в месяц 30 рублей комиссии»

В редакцию стали обращаться работники Минского автомобильного завода, которых наниматель уведомил о том, что завод перестанет начислять зарплаты на карточки «Приорбанка» с 18 июня 2021 года. С этого момента — только «Беларусбанк». Для тех, кто не хочет, получка по-прежнему будет приходить в «Приорбанк», но уже с комиссией.

«Обращаю внимание, что комиссионное вознаграждение за перечисление заработной платы в этом случае будет автоматически списываться банком в момент зачисления денежных средств на карт-счет», — пишет в уведомлении директор по финансам предприятия.





Второй предложенный для несогласных вариант — получить зарплату в кассе на проходной завода в будние дни с 14 до 16 часов.

— Причин перевода зарплатного проекта нам не называли, мы очень удивились, — рассказывает работник МАЗа Иван. — Изначально нас обслуживали два банка — «Беларусбанк» и «Приорбанк», работник сам выбирал, какой банк ему удобнее. Но на прошлой неделе тем, кто получает зарплату в «Приорбанке», стали выдавать вместе с табелем распоряжение переходить в «Беларусбанк». Говорят, если не хотите менять банк, будете платить раз в месяц по 30 рублей комиссии. При этом «Приорбанк» прислал сообщение, что никакой комиссии за это не будет.





Если судить по дате договора с «Приорбанком», завод обслуживался в нем 18 лет. По данным на конец 2020 года, на предприятии работало 15 тысяч 387 человек (в конце 2019 года было больше на 212 человек). Сколько из них пользуются зарплатным проектом «Приорбанка», нам не рассказали: это «коммерческая тайна».

Что говорит руководство МАЗа и «Приорбанка»?

В «Приорбанке» не стали отвечать на вопросы о причинах прекращении сотрудничества с автомобильным заводом, ограничившись тем, что «информация, касающаяся данных клиентов, их численности, структуры, а также взаимодействия между банком и клиентами, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению без их согласия».





Руководство МАЗа пояснило Onliner, что причиной перехода в другой банк стала оптимизация затрат. Кроме того, на место «Приорбанка» придет «Банк „БелВЭБ“».

— Ввиду дальнейшего развития и укрепления сотрудничества с основными кредитующими банками ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Банк „БелВЭБ“», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» будет осуществлять зачисление заработной платы на лицевые счета данных банков. Решение обусловлено необходимостью оптимизации трудовых и материальных затрат на осуществление расчетно-кассового обслуживания. При этом акцентируем внимание, при переоформлении лицевых счетов, работникам заработная плата будет выдаваться в кассе общества, — уточнила заместитель гендиректора по финансам Елена Хатеева.





Имеет ли право работник отказаться переходить в другой банк?

Напомним, похожие истории стали всплывать летом прошлого года. По слухам, предприятия, у которых доли собственности принадлежали государству, получили от вышестоящих органов распоряжение перевести счета из частных банков в государственные — «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». Однако сейчас несколько частных банков пояснили, что оттока государственных предприятий в последнее время не заметили.

Также мы уточнили у юриста и бухгалтера, имеет ли право работник отказаться от перехода в другой банк.

— Каждая компания выбирает зарплатные проекты в банках, где наиболее выгодные для них условия. Как правило, в том же банке, где у предприятия открыт основной счет по работе, так уменьшаются суммы всевозможных комиссий и обслуживание в целом дешевле, — поясняет экономист одной из частных компаний. — Так как в законодательстве нет информации о том, что работнику нельзя отказывать в такой услуге, наниматель может отказаться перечислять ему зарплату на счет в другом банке. Но имеет право и согласиться. В таком случае комиссию за это должен платить наниматель, а не работник. Сейчас размеры комиссий во всех банках разные, но большинство привлекают клиентов, предлагая даже 0,1% от перечисленной суммы. Правда, это лишние бумажки для бухгалтерии: зарплату такого работника нужно проводить отдельной ведомостью и платить отдельно комиссию, а если их много и у каждого разный банк — на перечисление им зарплат может уйти целый день.





Работнику может быть удобен конкретный банк по разным причинам. Например, в этом банке у него кредит, вклад или просто это ближайшее отделение к дому. Может ли работник отказаться переходить в другой банк?

— Наниматель не вправе принудить работника поменять банк по причине перевода зарплатного проекта в другой банк. Законодательных и технических ограничений на перечисление заработной платы на карт-счет, открытый работником в другом банке, не существует. Более того, выплата заработной платы путем перечисления на счет в банке осуществляется только по желанию работника (ч. 3 ст. 75 Трудового кодекса). Таким образом, получается ситуация, что наниматель вправе предложить, но работник вправе отказаться от перехода в другой банк или даже от получения заработной платы на свой карт-счет в принципе. В таком случае наниматель обязан будет обеспечить своевременное получение заработной платы работником через кассу компании, — комментирует юрист корпоративной практики компании Legaltax Егор Кравченко.





По закону также нельзя обязать работника платить комиссию, если его счет находится в другом банке.

— Удержания из заработной платы могут производиться только в случаях, предусмотренных законодательством. Банковские комиссии за перечисление заработной платы среди них не упоминаются. Иными словами, наниматель не вправе возложить на работника комиссию за перечисление денежных средств на карт-счет работника. Это связано с тем, что работник должен получить причитающиеся ему по трудовому договору (контракту) денежные средства в полном объеме, а наниматель обязан обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы, — говорит Егор Кравченко.

Если вам удобно получать зарплату на карточку одного банка, а зарплатный проект у предприятия в другом, юрист говорит, можно добиться получения зарплаты туда, куда вам удобно.

— В таком случае рекомендую обратиться с заявлением к нанимателю с просьбой перечислять заработную плату на ваш карт-счет, открытый в удобном вам банке (предоставив при этом нанимателю необходимые реквизиты). Законодательство не содержит исключений, при которых наниматель может отказать в такой выплате на карт-счет, — подытожил юрист.