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Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят
Источник материала: Onliner
Samsung Display
Ранее в сети появлялась информация о Galaxy Z Fold 3 со складывающимся в двух местах экраном. Возможно, слух окажется правдивым: судя по всему, компания действительно разработала такой дисплей.
Еще один интересный концепт — смартфон, у которого экран свернут с одной стороны и растягивается, когда необходимо увеличить площадь дисплея.
Также Samsung показала 17-дюймовый гибкий дисплей, который похож на планшет Surface Neo и Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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