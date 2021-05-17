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Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят

17.05.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung Display показала изображения новых OLED-экранов на профильной выставке Society for Information Display. Среди представленных экранов — панели с двумя линиями сгиба и сворачиваемый в трубочку дисплей.

Ранее в сети появлялась информация о Galaxy Z Fold 3 со складывающимся в двух местах экраном. Возможно, слух окажется правдивым: судя по всему, компания действительно разработала такой дисплей.

Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят

Еще один интересный концепт — смартфон, у которого экран свернут с одной стороны и растягивается, когда необходимо увеличить площадь дисплея.

Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят

Также Samsung показала 17-дюймовый гибкий дисплей, который похож на планшет Surface Neo и Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят

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Samsung Display показала изображения новых OLED-экранов на профильной выставке Society for Information Display. Среди представленных экранов — панели с двумя линиями сгиба и...
 
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