Samsung показала оригинальные гибкие экраны. Вот как они выглядят

Источник материала: Onliner

Samsung Display показала изображения новых OLED-экранов на профильной выставке Society for Information Display. Среди представленных экранов — панели с двумя линиями сгиба и сворачиваемый в трубочку дисплей.

Ранее в сети появлялась информация о Galaxy Z Fold 3 со складывающимся в двух местах экраном. Возможно, слух окажется правдивым: судя по всему, компания действительно разработала такой дисплей.





Еще один интересный концепт — смартфон, у которого экран свернут с одной стороны и растягивается, когда необходимо увеличить площадь дисплея.





Также Samsung показала 17-дюймовый гибкий дисплей, который похож на планшет Surface Neo и Lenovo ThinkPad X1 Fold.



