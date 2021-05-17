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«Неужели все уехали на заработки?» Отделочник три недели безрезультатно ищет напарника

17.05.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Строителей и отделочников принято за глаза немного критиковать: мол, денег дерут непомерно, хотя работа у них простая и, в общем-то, однотипная. Однако, когда подходит время ремонта, критикуй не критикуй, а мастера найти надо, так как самостоятельно работать в пыли и шуме не очень-то хочется. И тут уж за контакты добросовестного специалиста что хочешь отдашь. Но, оказывается, сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что не только заказчикам сложно найти профи, но и самим строителям настоящая проблема отыскать для себя. Хоть ты строительный «Тиндер» заводи. Вопросом, куда делись все люди, задался один из минских мастеров.

С начала мая молодой человек ищет напарника или напарницу для работы на ремонтах под ключ (предыдущий уехал на малую родину по семейным обстоятельствам). От «боевого товарища» требуется следующее: «Умения и опыт по малярке, декоративной штукатурке, обоям. Все виды работ по электрике, сантехнике, также по корпусной и встроенной мебели. Наличие инструмента и увлечение своей работой. График свободный, ненормированный». Правда, любителям шансона придется пройти мимо объявления: мастер уверен, что не сработается с таким человеком.

Но то ли все минские специалисты являются поклонниками шансона, то ли еще что случилось, но напарника за довольно продолжительное время так и не удалось найти. Вот какими наблюдениями поделился отделочник: «Куда пропали все квалифицированные специалисты? Ищу уже третью неделю, никого нет. Пару человек откликнулось — и все, да и эти не то. Раньше могли телефон обрывать, писать. На сегодня связываются только одни подсобники или совсем нулевые — без инструмента и опыта. Или все работой реально загружены, или покинули страну. Ужас какой-то, найти нового человека, оказывается, целая проблема».

А что вы скажете: не там ищет, слишком завышает требования или действительно хорошие строители разъехались в разные стороны в поисках лучших заработков?

 
 
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Строителей и отделочников принято за глаза немного критиковать: мол, денег дерут непомерно, хотя работа у них простая и, в общем-то, однотипная. Однако, когда...
 
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