|
Лукашенко разрешил использовать боевую технику при разгоне протестов
Источник материала: UDF
Участники акции «Марш единства» и сотрудники правоохранительных органов у Дворца Независимости. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Теперь силовики смогут проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании.
Сотрудников правоохранительных органов также освободили от ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники, «если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов», пишет БЕЛТА. Но, как и ранее, сначала сотрудник должен предупредить об этом, отмечает Tut.by.
Исключение составляют случаи, когда «промедление создаст непосредственную опасность для жизни» военнослужащего или других людей либо же «может повлечь иные тяжкие последствия».
Помимо этого силовики получили право применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков, а также запрещать гражданам вести фото- и видеосъемку и звукозапись.
Акции протеста в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным Центризбиркома республики, которые оспаривает оппозиция, на выборах с 80% голосов победил Александр Лукашенко, в то время как его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала 10%.
Наиболее масштабные акции протеста проходили в Минске. Силовики разгоняли участников с помощью дубинок, слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат. Митинги сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с милицией, в столицу неоднократно вводили военную и спецтехнику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси запретят гражданам снимать, когда сотрудник находится при исполнении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)