Бизнесмен из Новой Зеландии купил бывший детдом на Витебщине и хочет делать там виски из киноа

Источник материала: Tut.by

Инвестор из Новой Зеландии купил на аукционе здания бывшего детдома в городском поселке Езерище Городокского района и планирует делать там виски из киноа. В планах бизнесмена производить в Беларуси 18% семян этой культуры на мировом рынке. Об этом сообщает «Витебскоблимущество».



Бывший детдом в Езерище

Здания бывшего детского дома в Езерище выставляли на аукцион уже в шестой раз.

17 мая за базовую величину недвижимость приобрел инвестор из Новой Зеландии.

В апреле этот бизнесмен купил учебный корпус в Городке. Там он планирует выращивать и фасовать киноа. В 2021 году планирует засеять этой новой для Беларуси культурой около 500 гектаров, в ближайшие 5 лет — 2−3 тысячи гектаров. Инвестор планирует производить в Городке 18% семян киноа на мировом рынке.

А в бывшем детдоме в Езерище в ближайшие два года бизнесмен намерен создать производство виски из семян киноа. Таких заводов в мире только два — в США и Австралии.

Инвестор планирует сделать офисное здание в стиле старинного английского особняка и открыть в Езерище мини-отель — там красивое озеро.

Киноа — зерновая культура, ее родина — Южная Америка.