|
Схема движения транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве изменится с 18 мая
Источник материала: Tut.by
В движении транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве с 18 мая будут изменения,
В связи очередным этапом проведения дорожных работ с 18 мая изменится схема движения по ул. Космонавтов.
Работы будут проводиться только в светлое время суток.
Ориентировочная дата окончания — 30 июня.
Если вы не знаете, что за масштабное дорожное строительство и зачем идет в Могилеве —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там пройдут дорожные работы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)