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Схема движения транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве изменится с 18 мая

17.05.2021 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В движении транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве с 18 мая будут изменения, предупреждает горисполком.


В связи очередным этапом проведения дорожных работ с 18 мая изменится схема движения по ул. Космонавтов.

Работы будут проводиться только в светлое время суток.

Ориентировочная дата окончания — 30 июня.

Если вы не знаете, что за масштабное дорожное строительство и зачем идет в Могилеве — вот здесь мы обо всем писали. Ну и можно посмотреть, как строительство путепровода дублера выглядело с высоты в апреле нынешнего года.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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