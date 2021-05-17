Схема движения транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве изменится с 18 мая

Источник материала: Tut.by

В движении транспорта в районе строительства путепровода-дублера в Могилеве с 18 мая будут изменения, предупреждает горисполком.





В связи очередным этапом проведения дорожных работ с 18 мая изменится схема движения по ул. Космонавтов.

Работы будут проводиться только в светлое время суток.

Ориентировочная дата окончания — 30 июня.

Если вы не знаете, что за масштабное дорожное строительство и зачем идет в Могилеве — вот здесь мы обо всем писали . Ну и можно посмотреть, как строительство путепровода дублера выглядело с высоты в апреле нынешнего года.

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