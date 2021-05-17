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Минская служба занятости пояснила, кому и зачем присылают СМС
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе некоторые минчане
Как рассказали в управлении занятости комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассылка СМС-сообщений осуществляется «в целях информирования не занятых в экономике города минчан об услугах службы занятости».
— Посредством СМС-сообщений мы приглашаем неработающих минчан обратиться к нам за содействием в трудоустройстве. Если человек захочет получить помощь наших специалистов, он обратится, нет — никто его заставлять не будет. Наша задача — проинформировать граждан об услугах службы занятости и возможностях трудоустройства, — сообщили в управлении.
Также там рассказали, что в мае информирование будет вестись не только по СМС, но и через аудиосообщения на городские номера телефонов.
Сейчас в столичной службе занятости есть более 17 тысяч свободных вакансий.
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Все это делается «в целях информирования не занятых в экономике города минчан об услугах службы занятости».
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