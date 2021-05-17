Минская служба занятости пояснила, кому и зачем присылают СМС

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторые минчане получили СМС-сообщения от службы занятости с приглашением «для содействия в трудоустройстве». Как рассказали тогда по одному из указанных в сообщении телефонов, эти СМС получили люди из списков не занятых в экономике. Помимо этого, сообщают «Минск-Новости», запланированы еще и аудиосообщения на городские номера телефонов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали в управлении занятости комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассылка СМС-сообщений осуществляется «в целях информирования не занятых в экономике города минчан об услугах службы занятости».

— Посредством СМС-сообщений мы приглашаем неработающих минчан обратиться к нам за содействием в трудоустройстве. Если человек захочет получить помощь наших специалистов, он обратится, нет — никто его заставлять не будет. Наша задача — проинформировать граждан об услугах службы занятости и возможностях трудоустройства, — сообщили в управлении.

Также там рассказали, что в мае информирование будет вестись не только по СМС, но и через аудиосообщения на городские номера телефонов.

Сейчас в столичной службе занятости есть более 17 тысяч свободных вакансий.