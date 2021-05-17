﻿ Минская служба занятости пояснила, кому и зачем присылают СМС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минская служба занятости пояснила, кому и зачем присылают СМС

17.05.2021 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторые минчане получили СМС-сообщения от службы занятости с приглашением «для содействия в трудоустройстве». Как рассказали тогда по одному из указанных в сообщении телефонов, эти СМС получили люди из списков не занятых в экономике. Помимо этого, сообщают «Минск-Новости», запланированы еще и аудиосообщения на городские номера телефонов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали в управлении занятости комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассылка СМС-сообщений осуществляется «в целях информирования не занятых в экономике города минчан об услугах службы занятости».

— Посредством СМС-сообщений мы приглашаем неработающих минчан обратиться к нам за содействием в трудоустройстве. Если человек захочет получить помощь наших специалистов, он обратится, нет — никто его заставлять не будет. Наша задача — проинформировать граждан об услугах службы занятости и возможностях трудоустройства, — сообщили в управлении.

Также там рассказали, что в мае информирование будет вестись не только по СМС, но и через аудиосообщения на городские номера телефонов.

Сейчас в столичной службе занятости есть более 17 тысяч свободных вакансий.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все это делается «в целях информирования не занятых в экономике города минчан об услугах службы занятости».
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики: к середине недели в Беларуси ощутимо похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by