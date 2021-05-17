Минчанин Александр Раентов осужден на пять лет колонии за сопротивление милиции

В суде Фрунзенского района Минска 17 мая вынесен приговор Александру Раентову, которого правозащитники признали политзаключенным.



Александр Раентов в зале суда. Фото: t.me/viasna96.

Как сообщает spring96.org , Раентова обвинили в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), и сопротивлении милиции (ч. 2 ст. 363 УК).

Судья Андрей Млечко признал Раентова виновным по всем эпизодам и назначил наказание три года лишения свободы по каждой статье. Путем частичного наложения приговоров окончательное решение — лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Именно такое наказание просила прокурор Валерия Таратынко.

Суд также удовлетворил иск потерпевшего силовика Святыша — 1 тыс. рублей моральной компенсации.

Согласно обвинению, 29 августа прошлого года Раентов в троллейбусе оказал сопротивление представителям органов внутренних дел Хомичу, Агиевичу и Святышу при задержании за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а 15 ноября блокировал транспорт на улице Некрасова, выйдя на проезжую часть в составе группы граждан.

Кроме того, по материалам обвинения, с июля по декабрь 2020 года «с целью публичного выражения мнения, а также призывов он создал телеграм-канал «Полигон», где обучал, как нарушать общественный порядок, а также уйти от ответственности». Также обвиняемый «принимал меры по увеличению числа подписчиков и сплочению сообщества».

Защита Раентова настаивала на том, что, по данным предприятия «Минсктранс», 15 ноября общественный транспорт ходил по расписанию, соответственно Раентов с другими лицами не мешал его движению. Также адвокат настаивал на том, что со стороны подзащитного не было неподчинения сотрудникам милиции, так как «за ним только наблюдали, других взаимодействий с ним не было».

По эпизоду 29 августа, когда Раентов был жестко задержан в троллейбусе вместе со своей сестрой Натальей, адвокат сообщил, что видеозапись, представленная в суде обвинением, имеет признаки монтажа, никто из пострадавших силовиков за медицинской помощью не обращался. Признанный потерпевшим заявил, что не может опознать своих коллег, поскольку на них не видно знаков различия.

«У Раентова не было намерения к сопротивлению. Ведь не доказано было, что можно было идентифицировать сотрудников милиции, они не представились должным образом, не предупредили о применении к Раентову физической силы. Поэтому прошу оправдать и отказать в гражданском иске потерпевшему», — сказал адвокат.