







Ранее о своем неучастии сообщила Тина Король. 14 мая по белорусскому телевидению в одном из утренних шоу показали онлайн-разговор с поп-звездой, в котором ей задали вопрос об участии в фестивале в Витебске. На что певица ответила: «Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам».





Однако позже пресс-служба Тины Кароль объяснила, что произошла ошибка, об этом сообщил «НВ Life»: «Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале Славянский базар 2021 не запланировано».





В этом году большинство украинских участников, заявленных в программе «Славянского базара», отказались от участия в фестивале, даже Элина Иващенко, занявшая первое место на прошлогоднем конкурсе.





Витебска Тины Кароль, впрочем, в афише и вовсе не было, а вот Ирина Билык там была указана — ее выступление заявлялось на гала-концерте открытия. Но уже к 15 мая имя певицы исчезло из списка участников этого концерта, пишут Народные новости





Таким образом, в программе «Славянского базара в Витебске» остается пока только один представитель Украины — Таисия Повалий. Остальные потенциальные украинские участники так или иначе присоединились к бойкоту фестиваля.





Самым тревожным выглядит то, что на сайте фестиваля пока нет списка конкурсантов нынешнего года. Если бойкотировать «Славянский базар в Витебске» начнут и конкурсанты, это будет гораздо более тяжелый и непоправимый удар, чем неучастие некоторых артистов в концертной программе.