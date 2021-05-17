ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорус нашел банковскую карту и три недели платил ею

17.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жительница Молодечно обратилась в милицию после того, как не смогла расплатиться в магазине: денег на карте оказалось недостаточно. У женщины была безымянная карта — без фамилии и имени владельца. Оказалось, что этой картой пользовался другой человек, сообщает ресурс kraj.by со ссылкой на официального представителя Молодечненского РОВД Юлию Крук.

Обратившаяся в милицию женщина объяснила, что после получения именной карты не пользовалась безымянной, но оставила ее у себя. А потом, когда в магазине не получилось рассчитаться, вспомнила о дополнительной карте. Вероятно, она потеряла безымянный «пластик» и не заметила этого.

Зато карточку заметил 61-летний житель Молодечно. Он провел около 30 операций на сумму примерно в 1580 рублей. Покупал преимущественно продукты, спиртное и сигареты. Мужчина пояснил, что нашел карточку возле дома по улице Великий Гостинец. Он увидел, что на карте нет имени владельца, и из-за финансовых трудностей решил воспользоваться карточкой.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
6 отзывов
зерновой, средняя обжарка
20,40 р.
1 предложение
Кофе Lavazza Tierra Arabica Selection в зернах 1000 г
5 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
54,50 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Молодечно обратилась в милицию после того, как не смогла расплатиться в магазине: денег на карте оказалось недостаточно. У женщины была безымянная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Угадайте, за сколько продают этот товар на «Барахолке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by