Белорус нашел банковскую карту и три недели платил ею

Источник материала: Onliner

Жительница Молодечно обратилась в милицию после того, как не смогла расплатиться в магазине: денег на карте оказалось недостаточно. У женщины была безымянная карта — без фамилии и имени владельца. Оказалось, что этой картой пользовался другой человек, сообщает ресурс kraj.by со ссылкой на официального представителя Молодечненского РОВД Юлию Крук.

Обратившаяся в милицию женщина объяснила, что после получения именной карты не пользовалась безымянной, но оставила ее у себя. А потом, когда в магазине не получилось рассчитаться, вспомнила о дополнительной карте. Вероятно, она потеряла безымянный «пластик» и не заметила этого.

Зато карточку заметил 61-летний житель Молодечно. Он провел около 30 операций на сумму примерно в 1580 рублей. Покупал преимущественно продукты, спиртное и сигареты. Мужчина пояснил, что нашел карточку возле дома по улице Великий Гостинец. Он увидел, что на карте нет имени владельца, и из-за финансовых трудностей решил воспользоваться карточкой.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.