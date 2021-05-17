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Угадайте, за сколько продают этот товар на «Барахолке»

17.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня у нас необычный тест, который не совсем поддается логике и знаниям: в основном решает удача. Вам нужно угадать, за сколько выставляют тот или иной бэушный товар. Ценовая разбежка солидная. Стартуем?

Вы тоже можете продать свой самовар, беспилотник или телевизор. Объявление можно поднимать каждые 24 часа, оно будет держаться неограниченный срок, пока вы сами его не удалите. В одном объявлении можно продавать несколько товаров или предлагать больше одной услуги. Есть ли смысл? Ежемесячно на «Барахолку» заходит миллион уникальных посетителей.

 
 
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Сегодня у нас необычный тест, который не совсем поддается логике и знаниям: в основном решает удача. Вам нужно угадать, за сколько выставляют тот или иной бэушный...
 
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