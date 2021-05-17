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Угадайте, за сколько продают этот товар на «Барахолке»
Источник материала: Onliner
Сегодня у нас необычный тест, который не совсем поддается логике и знаниям: в основном решает удача. Вам нужно угадать, за сколько выставляют тот или иной бэушный товар. Ценовая разбежка солидная. Стартуем?
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Сегодня у нас необычный тест, который не совсем поддается логике и знаниям: в основном решает удача. Вам нужно угадать, за сколько выставляют тот или иной бэушный...
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