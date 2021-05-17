Результат проверок Транспортной инспекции: каждый пятый дальнобойщик нарушает режим труда и отдыха

Источник материала: Onliner

В Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций речь идет о соблюдении требований Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов, в части режима труда и отдыха, требований к использованию контрольного устройства (тахографа), а также карточки водителя.

— В каждом пятом случае фиксируется нарушение установленного законодательством режима труда и отдыха или требований к его учету. Таковы результаты мониторинга на дорогах с апреля, — отметили в Транспортной инспекции.

Если говорить о конкретных случаях, то, например, в Витебской области чаще всего инспекторы выявляют водителей на превышении допустимой продолжительности управления транспортом и отсутствии необходимых перерывов для отдыха — более 400 таких случаев с начала года.

— Антирейтинг по количеству нарушений режима труда и отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок возглавляет Брестская область, — рассказали в Транспортной инспекции.

В апреле Транспортная инспекция ужесточила контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха. Причина принятия дополнительных мер — увеличение числа нарушений. Административная ответственность для нарушителей предусмотрена статьей 18.23 КоАП — штраф до 50 базовых величин (до 1450 рублей).