Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИшники за выходные задержали более сотни нетрезвых водителей Также около 300 водителей сели за руль без прав. В результате – 14 аварий, в которых погибли трое.

Также около 300 водителей сели за руль без прав. В результате – 14 аварий, в которых погибли трое. Участились ДТП с участием велосипедистов. Так, в столице легковой автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора – под колесами оказались два подростка. Дети в больнице. В Госавтоинспекции заявляют об усилении контроля за дорожной обстановкой.Всю неделю инспекторы будут работать в усиленном режиме, напомнят пешеходам и велолюбителям, как обезопасить себя и не допустить трагических последствий на дороге.