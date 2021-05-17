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ГАИшники за выходные задержали более сотни нетрезвых водителей

17.05.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГАИшники за выходные задержали более сотни нетрезвых водителей
Фото: ОНТ
Неспокойные выходные выдались на дорогах страны. За два дня инспекторы задержали более ста нетрезвых водителей.

Также около 300 водителей сели за руль без прав. В результате – 14 аварий, в которых погибли трое. Участились ДТП с участием велосипедистов. Так, в столице легковой автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора – под колесами оказались два подростка. Дети в больнице. В Госавтоинспекции заявляют об усилении контроля за дорожной обстановкой.

Всю неделю инспекторы будут работать в усиленном режиме, напомнят пешеходам и велолюбителям, как обезопасить себя и не допустить трагических последствий на дороге.
 
 
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Также около 300 водителей сели за руль без прав. В результате – 14 аварий, в которых погибли трое.
 
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