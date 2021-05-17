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Дожди, грозы и до +21°C: прогноз погоды на 18 мая

17.05.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дожди, грозы и до +21°C: прогноз погоды на 18 мая
Фото: Pixabay
Сухой и солнечной погоды в ближайшее дни ждать не стоит. Будет умеренно тепло, но с дождями, грозами, порывистым ветром и туманами. Будьте осторожны и внимательны.

Завтра погоду будут определять активные атмосферные фронты. Двигаясь с территории Украины, они принесут влажные воздушные массы. Пригодится зонт, будет пасмурно и дождливо.

Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ночью и утром – туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Утром температура будет от +12°C по западу до +17°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня самая низкая температура также по западу – здесь во многих районах столбики термометров не поднимутся выше +14°C. А по северо-востоку самый высокий показатель – +21°C. К вечеру – +16…+17°C тепла. Лишь в Гродно не выше +13°C.

Влияние влажных воздушных масс с юга Европы сохранится до выходных. Повсеместно ожидаются дожди с грозами. Под утро – слабые туманы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. В среду преобладающая температура воздуха ночью – +8…+14°C. Днем воздух прогреется до +12…+19°C, по востоку – до +22°C. А в четверг небольшое похолодание – будет на пару градусов ниже.
 
Теги: Гродно
 
 
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Завтра погоду будут определять активные атмосферные фронты.
 
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