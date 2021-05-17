Источник материала: UDF



Toyota Prius

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы автомобили, лучше других выдерживающие пробег свыше 300 тыс. км Открывает рейтинг Toyota Prius, занявший 16-ю строку.

Открывает рейтинг Toyota Prius, занявший 16-ю строку с показателем в 2,6% (при среднем показателе на рынке в 1%). Такой же результат продемонстрировал Lincoln Navigator. Также в список, в порядке возрастания долговечности, вошли Toyota Tacoma (2,8%), Honda Odyssey (2,9%), GMC Yukon (3,3%), Honda Ridgeline (3,4%), GMC Yukon XL (3,6%), Toyota Tundra (3,7%), Toyota Highlander Hybrid (3,8%), Chevrolet Tahoe и Toyota Avalon (оба - по 3,9%).В первой пятерке - Toyota 4Runner (4,1%), Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Suburban (5,1%). С большим отрывом, заняв второе место, - Toyota Sequoia (11,2%). Абсолютный лидер - Toyota Land Cruiser (16,3%).В топ-3 производителей вошли Toyota (2% в целом), Honda (1,6%) и Chevrolet (1,5%).