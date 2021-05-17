ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы автомобили, лучше других выдерживающие пробег свыше 300 тыс. км

17.05.2021 18:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названы автомобили, лучше других выдерживающие пробег свыше 300 тыс. км
Toyota Prius
Эксперты американской исследовательской компании iSeeCars проанализировали более 11,8 млн. автомобилей, проданных в 2020 году, чтобы определить, какие модели лучше всего демонстрируют долговечность и надежность. В качестве основы был взят процент машин, успешно «доживших» до пробега в 200 тыс. миль (32 200 км «с хвостиком»).

Открывает рейтинг Toyota Prius, занявший 16-ю строку с показателем в 2,6% (при среднем показателе на рынке в 1%). Такой же результат продемонстрировал Lincoln Navigator. Также в список, в порядке возрастания долговечности, вошли Toyota Tacoma (2,8%), Honda Odyssey (2,9%), GMC Yukon (3,3%), Honda Ridgeline (3,4%), GMC Yukon XL (3,6%), Toyota Tundra (3,7%), Toyota Highlander Hybrid (3,8%), Chevrolet Tahoe и Toyota Avalon (оба - по 3,9%).

В первой пятерке - Toyota 4Runner (4,1%), Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Suburban (5,1%). С большим отрывом, заняв второе место, - Toyota Sequoia (11,2%). Абсолютный лидер - Toyota Land Cruiser (16,3%).

В топ-3 производителей вошли Toyota (2% в целом), Honda (1,6%) и Chevrolet (1,5%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, какие права и льготы Лукашенко дал арабам для застройки севера Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by