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Отставка Каллаура не за горами?
Источник материала: UDF
Павел Каллаур. Фото: TUT.BY
По крайней мере на это намекает телеграм-канала
«Подписчики канала из банковской сферы советуют следить вот за этой страницей в интернете: https://www.nbrb.by/today/about/board. Вскоре страницу ждет обновление», - пишет канал.
Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка, так что речь может идти не только о Павле Каллауре. Однако в последние месяцы упорные слухи ходят именно об отставке Каллаура.
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Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка.
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