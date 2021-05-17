Источник материала: UDF



Павел Каллаур. Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отставка Каллаура не за горами? Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка.

По крайней мере на это намекает телеграм-канала«Подписчики канала из банковской сферы советуют следить вот за этой страницей в интернете: https://www.nbrb.by/today/about/board. Вскоре страницу ждет обновление», - пишет канал.Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка, так что речь может идти не только о. Однако в последние месяцы упорные слухи ходят именно об отставке Каллаура.