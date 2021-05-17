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«Белорусскому партизану»

Власти озабочены не реальным поиском нацистских преступников, а политико-идеологическим фактором.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Власти активно подгоняют факты под «западное» происхождение протестов Почему спустя 76 лет после окончания войны власти вдруг так активно взялись за эту тему?

– Это реакция на события 2020 года, на взрыв народного недовольства. Власти таким образом хотят идеологически переломить общественные настроения в свою пользу.Почему-то они решили, что если людям рассказать о геноциде со стороны нацистов, если людям рассказать, как поляки в межвоенный период плохо относились к белорусам, то народ снова полюбит Лукашенко. Отчего у них такая логика – мне сложно сказать.Также просматривается очевидное желание отождествить людей, которые протестовали под бел-красно-белым флагом, с наследниками фашизма.– Сложно представить, что люди, которые участвовали в преступлениях против человечества, все еще живы. Сейчас им должно быть не меньше 94 лет. К тому же в советское время нацистские преступники очень тщательно выискивались и преследовались.Мне сложно представить, что, скажем, в Литве и Польше, которые были коммунистическими, уцелели виновные. Поэтому не думаю, что эти заявления будут иметь практические последствия.Но смысл и не в этом. Стоит задача подменить повестку дня политической жизни Беларуси этим вопросом, осуществить операцию прикрытия. Сделать так, чтобы обсуждение реальных животрепещущих проблем отошла на второй план.Кстати, фашизм и нацизм белорусские власти сегодня трактуют очень расширенно. Оказывается, Армия Краева – тоже нацистская организация. Хотя она как раз воевала с фашистами.– Будут ли белорусские власти углублять конфликт с соседними и западными странами? Задержаны члены Союза поляков, введены антисанкции, звучат угрозы ухудшить условия работы для европейских компаний.– Пока конфликт развивается по пути эскалации, по пути обострения отношений. Я обратил внимание, что в последнее время белорусские телеканалы вновь стали усиленно говорить об угрозе НАТО с территории Польши.Для властей важно создать ситуацию осажденной крепости, найти подтверждение того тезиса, что протесты в Беларуси организованы Западом. Под это активно подгоняются факты.