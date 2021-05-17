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Страшная месть. Беларусь решила в этом году отказаться от трансляции «Евровидения»

17.05.2021 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белтелерадиокомпания заявила о том, что в этом году не будет транслировать «Евровидение». Связано это с тем, что организаторы конкурса не допустили к участию представителя Беларуси, сообщает портал vesti.ru.

 

Страшная месть. Беларусь решила в этом году отказаться от трансляции «Евровидения»
Фото: susanin.news.

 

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню, но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. В результате страну вовсе отстранили от участия в «Евровидении».

Также пока не известно, примет ли участие Минск в популярном европейском конкурсе в следующем году.

Финал 65-го конкурса песни «Евровидение» пройдет 22 мая в Роттердаме, полуфиналы — 18 и 20 мая

 
Теги: Минск
 
 
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Белтелерадиокомпания заявила о том, что в этом году не будет транслировать «Евровидение». Связано это с тем, что организаторы конкурса не допустили к участию...
 
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