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Страшная месть. Беларусь решила в этом году отказаться от трансляции «Евровидения»
Источник материала: Навiны
Белтелерадиокомпания заявила о том, что в этом году не будет транслировать «Евровидение». Связано это с тем, что организаторы конкурса не допустили к участию представителя Беларуси, сообщает портал
Напомним, что от Беларуси на «Евровидение»
Также пока не известно, примет ли участие Минск в популярном европейском конкурсе в следующем году.
Финал 65-го конкурса песни «Евровидение» пройдет 22 мая в Роттердаме, полуфиналы — 18 и 20 мая
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Белтелерадиокомпания заявила о том, что в этом году не будет транслировать «Евровидение». Связано это с тем, что организаторы конкурса не допустили к участию...
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