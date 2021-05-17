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ВВП Беларуси в январе-апреле 2021 года вырос сразу на 2,5%

17.05.2021 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Объем ВВП Беларуси в январе-апреле 2021 года составил 50,6 млрд. рублей и рванул сразу до 2,5% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-марта 2021 года рост ВВП составил 0,9 к уровню I квартала 2020 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.

 
 
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Объем ВВП Беларуси в январе-апреле 2021 года составил 50,6 млрд. рублей и рванул сразу до 2,5% к аналогичному периоду 2020 года.
 
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