Журналист tut.by Любовь Касперович приговорена к 15 суткам ареста за «пикетирование»

Источник материала: АФН

Судья суда Московского района Сергей Кацер посчитал журналиста tut.by Любовь Касперович виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 24.23) приговорил ее к 15 суткам административного ареста.

Суд продолжался почти 6 часов, все это время Касперович находилась на Окрестина, хотя 72 часа задержания истекли еще в 11 утра в понедельник.

Любовь Касперович была задержана во время исполнения своих профессиональных обязанностей 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где проходил суд по «делу студентов». Возле здания суда собралось не менее 100 человек, желающих поддержать студентов: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы. В зал заседания почти никого не пустили, и милиция попросила разойтись находящихся у здания людей, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и журналист, ее отвезли в РУВД Московского района.

Перед задержанием Любовь интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.

«Я не понимаю, как невиновного человека можно признать виновным», - заявила Любовь Касперович после объявления решения суда, передает tut.by.

В настоящее время 16 представителей медиа находятся за решеткой. Сегодня в Могилеве суд назначил по 20 суток административного ареста журналистам Александру Буракову и Владимиру Лапцевичу, которые были задержаны три дня назад у здания суда, куда на процесс над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» не пустили даже родственников подсудимых.

Накануне 10 суток за съемку женской акции получила фотограф Татьяна Капитонова.

Три журналистки отбывают уголовное наказание: Катерина Андреева и Дарья Чульцова с «Белсата» за стрим с акции памяти Романа Бондаренко получили по два года колонии, Катерина Борисевич, осужденная на полгода лишения свободы за статью о том, что Роман Бондаренко был трезв, на этой неделе должна выйти на свободу.

Ожидают суда в СИЗО представители Пресс-клуба, журналисты Ксения Луцкина и Анджей Почобут, медиаменеджер Андрей Александров.