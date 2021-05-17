Белсат. На этот раз на скамье подсудимых 13 человек: Игорь Винокуров, Сергей Ксенжук, Дмитрий Курганов, Елена Лойко, Радион Медушевский, Андрей Немирский, София Ништ, Андрей Анискевич, Илья Полховский, Екатерина Смирнова, Никита Уваров, Александр Храпко, Галина Чугунова, передает





Евгений Бреган, который приговорил к длительным срокам фигурантам «Пинского дела», а также отправил в колонии Александра Бабича и Михаила Шабалюка. Процесс пройдет в суде Московского района Бреста и его проведеткоторый приговорил к длительным срокам фигурантам «Пинского дела», а также отправил в колонии





Напомним, 13 сентября прошлого года в Бресте проходила очередная протестная акция. Люди маршем прошли по проезжей части проспекта Машерова и остановились на его пересечении с бульварами Космонавтов и Шевченко.





Вдруг несколько сотен человек образовали хоровод. Была музыка, праздник, словно карнавал – так вспоминают те события очевидцы. Разгонять хоровод приехал водомет, примененный впервые во время протестов в Беларуси. С тех пор брестчане называют этот перекресток "водометным", а возбужденное позже уголовное дело стало называться "хороводным".



