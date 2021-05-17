Официальная версия: ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 2,5%

Об этом сообщает Белстат, который, напомним, отказывается публиковать статистику по смертности в прошлом году, а, значит, не стоит доверять ведомству и в целом.





"Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br50,6 млрд, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января - апреля 2020-го", - заявляют в Белстат.



