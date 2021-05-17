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Вооруженный мужчина убил троих прохожих в Екатеринбурге – видео
17.05.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Три человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Предварительно, конфликт произошел на почве распития спиртных напитков, а жертвы являлись собутыльниками нападавшего.
По информации МВД, при задержании злоумышленник попытался оказать сопротивление полицейским, из-за чего они применили табельное оружие. В результате нападавший был ранен и госпитализирован.
По сообщениям СМИ, нападавшему 34 года. Ранее он не был судим, но у него было много административных штрафов: за пьяное вождение, за распитие спиртных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство.
Сквер у железнодорожного вокзала оцеплен. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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Полиция работает на месте тройного убийства в Екатеринбурге. Инцидент произошел у Железнодорожного вокзала. Смотрите на видео, кадры с места трагедии.
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