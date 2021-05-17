Вооруженный мужчина убил троих прохожих в Екатеринбурге – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Предварительно, конфликт произошел на почве распития спиртных напитков, а жертвы являлись собутыльниками нападавшего.

По информации МВД, при задержании злоумышленник попытался оказать сопротивление полицейским, из-за чего они применили табельное оружие. В результате нападавший был ранен и госпитализирован.

По сообщениям СМИ, нападавшему 34 года. Ранее он не был судим, но у него было много административных штрафов: за пьяное вождение, за распитие спиртных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство.

Сквер у железнодорожного вокзала оцеплен. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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